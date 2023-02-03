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Beyaz Gazete
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CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?

CHP Parti Meclisi, Millet İttifakı’nın 12. toplantısı öncesinde 9 Şubat Perşembe günü toplanıyor. PM’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmesi ve görüşmeler konusunda “tam yetki” vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, PM’den alacağı destek ve yetkiyle Millet İttifakı’nın son toplantısına katılacak.

CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?
Ekleme: 3.02.2023 - 22:49 Güncelleme: 3.02.2023 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?
Cumhuriyet Halk Partisi PM toplantısı 9 Şubat perşembe günü gerçekleşecek. Toplantı saat 12'de başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' için tam yetki verilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, bu yetki ile 13 Şubat'ta 6'lı koalisyonun 12'nci toplantısına katılacak.

CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?

ADAYLIĞINI 9 ŞUBAT'TA MI İLAN EDECEK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben Kemal geliyorum' ifadeleri ile adaylıkta kararlılığını gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu, bu ifadelerin yer aldığı afişi de Genel Merkez'e astırdı. CHP PM 9 Şubat Perşembe günü aday gündemi ile toplanacak. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, aldığı yetki ile 13 Şubat'taki 6'lı koalisyonun toplantısına katılacak.

CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?

İYİ PARTİ KARŞI ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına masada en net karşı çıkan parti İYİ Parti. Bu doğrultuda peş peşe açıklamalar yapan İYİ Parti'de, bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İmamoğlu ve Yavaş'a desteklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'na ise mesafeli yaklaştı. İYİ Partili Özlale, 13 Şubat'ta adayın açıklanmasını beklemediklerini, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin kendilerinden habersiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' demişti.

CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?

DP, SAADET, DEVA VE İYİ PARTİ'DE DE KURULLAR TOPLANACAK

İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nde de kurullar toplanacak. Parti yetkilileri, Genel Başkanlarına tam yetki verecek.
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