CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?
CHP Parti Meclisi, Millet İttifakı’nın 12. toplantısı öncesinde 9 Şubat Perşembe günü toplanıyor. PM’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmesi ve görüşmeler konusunda “tam yetki” vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, PM’den alacağı destek ve yetkiyle Millet İttifakı’nın son toplantısına katılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi PM toplantısı 9 Şubat perşembe günü gerçekleşecek. Toplantı saat 12'de başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' için tam yetki verilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, bu yetki ile 13 Şubat'ta 6'lı koalisyonun 12'nci toplantısına katılacak.
ADAYLIĞINI 9 ŞUBAT'TA MI İLAN EDECEK?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben Kemal geliyorum' ifadeleri ile adaylıkta kararlılığını gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu, bu ifadelerin yer aldığı afişi de Genel Merkez'e astırdı. CHP PM 9 Şubat Perşembe günü aday gündemi ile toplanacak. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, aldığı yetki ile 13 Şubat'taki 6'lı koalisyonun toplantısına katılacak.
İYİ PARTİ KARŞI ÇIKIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına masada en net karşı çıkan parti İYİ Parti. Bu doğrultuda peş peşe açıklamalar yapan İYİ Parti'de, bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İmamoğlu ve Yavaş'a desteklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'na ise mesafeli yaklaştı. İYİ Partili Özlale, 13 Şubat'ta adayın açıklanmasını beklemediklerini, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin kendilerinden habersiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' demişti.
DP, SAADET, DEVA VE İYİ PARTİ'DE DE KURULLAR TOPLANACAK
İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nde de kurullar toplanacak. Parti yetkilileri, Genel Başkanlarına tam yetki verecek.
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