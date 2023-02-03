Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.