AFAD'dan açıklama! Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan edilde edilen son dakika habere göre Saat 14:05'te Osmaniye Düziçi'nde, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Olumsuz durum yaşanmadı
Sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadığı öğrenildi. Bölgede inceleme başlatıldı.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Olumsuz durum yaşanmadı
Sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadığı öğrenildi. Bölgede inceleme başlatıldı.
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