AFAD'dan açıklama! Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Olumsuz durum yaşanmadıSarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadığı öğrenildi. Bölgede inceleme başlatıldı.