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SGK deprem bölgesindeki hacizleri kaldırdı

SGK, depremlerden etkilenen illerde işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki haciz işlemlerini kaldırma kararı aldı.

Ekleme: 28.02.2023 - 11:28 Güncelleme: 28.02.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
SGK deprem bölgesindeki hacizleri kaldırdıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremin ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında birçok tedbiri uygulamaya devam ediyor.

SGK, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması yönünde karar verdi.

Bu kapsamda bölgedeki toplam 251 bin 830 e-mevduat haczi sistemden kaldırıldı. Bununla birlikte, emekli maaş hacizlerinin de 31 Ağustos 2023'e kadar ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacak.

Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemleri erteleme süresince yapılmayacak, hacizli araçların yakalamaları kaldırılacak.

Erteleme kapsamındaki borçlara 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirme yapılacak.

ŞARTLARI KARŞILAYANLAR TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK

Kurum, depremden etkilenen illerdeki işverenlerin bu illerdeki iş yerlerinde bu yılın ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 26 Mayıs 2023'e kadar vermeleri, 6 Şubat öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarını ve ertelenen prim borçlarını 31 Ağustos 2023'e kadar ödemeleri kaydıyla teşviklerden yararlanacaklarını da duyurdu.

Bölgedeki 4/b'li (BAĞ-KUR) sigortalılar da 6 Şubat'tan öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarını ve ertelenen prim borçlarını 31 Ağustos 2023'e kadar ödemeleri halinde teşviklerden faydalanmaya devam edecek.

GSS PRİM BORÇLARI 31 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Primleri kendilerince ödenen 1 milyon 786 bin 658 Genel Sağlık Sigortalısının (GSS) ödenmemiş prim borçları ile Temmuz 2023'e kadar oluşacak prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023 olarak güncellendi. 6 Şubat öncesi vadesi geçmiş GSS prim borçlarına 31 Ağustos'a kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.
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