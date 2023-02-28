Besinlerin mutluluk üzerinde etkisi nelerdir?

Mutluluğun kaynağı olan dopaminin vücutta sentezi için anti inflamatuar beslenme çok değerlidir. Nedir bu Dopamin derseniz; aslında vücudun ödül mekanizmasını aktive eden ve duygu durumuna etki eden bir hormondur. Aynı zamanda dikkat ve odaklanabilmeyi de dopamin sağlar. B6 Eksikliği, bir takım hormonal düzensizlikler, düşük mide asidi, sızdıran bağırsak, hipoglisemi, ağır metal fazlalılığı ve vitamin-mineral eksiklikleri dopamin yetersizliğini tetikleyebilecek bazı faktörlerdir.Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, vücutta dopaminin düşük olduğu durumda; motivasyon ve hayat tutkusunun azalacağını ve sabahları uyanmakta güçlük, depresyon, düşük libido, kronik yorgunluk, dikkat bozukluğu, huzursuz bacak sendromu ve karbonhidrat-şeker düşkünlüğü gibi şikayetlere sebep olabileceğini söylüyor. Haver Akademi'de Bağırsak Geçirgenliği Nedenleri ve Sonuçları, İçten dışa Güzellik ve Sağlık, İnsülin Direnci ve Hipoglisemide Beslenme, Hücrelerimizin Temizliği; Detoksifikasyon konuları ile eğitimlerine devam eden Yeşim Temel Özcan, ‘Bazı gıdaları beslenmenize eklemek ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek dopamin düzeylerini uyarmaktadır.' diyor ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor.Anti Inflamatuar bir beslenme planını benimsemek; doğru bir beslenme protokolüyle vücuttaki toksik yükün azaltılması dopamin düzeylerinin iyileşmesine yardımcıdır. L-tyrosine, B6, Folat, Selenyum, Glutatyon, Çinko, Magnezyum'dan zengin beslenmek dopamin düzeylerinin yükseltilmesine yardımcıdır.-Ham Kakao – Bitter Çikolata; Dopamin uyaran besinlerin en başında gelir. İçeriğindeki beta- phenylethylamine, kan-beyin bariyerini aşarak beyinde dopamin salınımını uyarır. Aynı zamanda çinko ve magnezyumdan da zengindir. Serotonin ve bir takım başka hormonlarında salınımını uyarabileceği nedeniyle porsiyon kontrollü tüketilmelidir, aksi durumda stres yönetiminde sorun yaşanabilir.-Yaban mersini içeriğindeki güçlü flavonoid olan antosiyanin sayesinde beyindeki dopamin salınımını uyarır.- Üzüm çekirdeği içerdiği “Resveratrol” sayesinde hem çok güçlü bir antioksidan hem de dopamin uyarıcıdır.-Yağlı Tohumlar ve Baharatlar; Selenyum dopamin salınımının sağlanmasında en önemli besin öğelerinden birisidir. Brezilya Cevizi selenyumu en yüksek tohumlardan birisidir. Ayrıca; bademdeki yüksek tyrosine ve kabak çekirdeğindeki B Vitaminleri ve çinko dopamin düzeylerini etkiler. Yine ceviz ve fındıkta benzeri etkilerle dopamini uyarır. Baharatlardan ise özellikle zerdeçalın (kurkumin) ve karabiberin (piperin) içerdiği güçlü polifenoller ile Dopamin uyarımına destek olanlardan...-Turpgiller ve Glutatyon; Kale, karalahana, brüksel lahanası, pazı ve karnabahar başta sülfür olmak üzere, B vitaminleri, C vitamini, antioksidanlar ve minerallerden zengindir. Ayrıca glutatyon kaynağı alium bileşiklerini içeren sarımsak, soğan, frenk soğanı ve yeşil soğan da güçlü antioksidanlar içerir. Bu yüksek glutatyon içerikleri nedeniyle turpgiller; sağlıklı beyin fonksiyonları ve optimal dopamin salınımına yardımcıdır.- Bununla birlikte doğrudan L-Sistein adı verilen yarı esansiyel aminoasidi vücudumuzdaki en güçlü hücresel antioksidan olan Glutatyon üretimi için gereklidir. Sistein; tavuk, hindi, yoğurt, peynir, yumurta ve baklagiller gibi yüksek proteinli gıdaların çoğunda bulunur.-Lahana, bezelye, brokoli ve ıspanak gibi doğal Süperoksit Dismutaz (SOD) kaynaklarını tüketmek antiinflamatuar etki sağlayarak mod değişikliklerine olumlu yönde iyi gelir.Sonuç olarak; mutluluğu beslenme ile desteklemenin altın anahtarı polifenollerden zengin rengarenk antiinflamatuar tabaklar hazırlamak...