Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı

Türkiye yasa dışı göçle mücadelesini sürdürüyor.Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Şubat'ta gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.