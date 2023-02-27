Karabük'te bıçaklı kavga: Husumetlisini bıçakla yaraladı

Aralarında geçmişe dayalı anlaşmazlık bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma giderek alevlendi. Taraflardan biri hasmını omzundan bıçakladı. Yaralının durumunun kritik olduğu bildirilirken, saldırgan tutuklandı.

Karabük'te akılalmaz bir olay yaşandı.Daha önceden husumetli olan Y.Ö. ile M.A. arasında tartışma çıktı.Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ö., M.A.'yı bıçakla omuz bölgesinden yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu, şüphelinin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.Saldırgan tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.