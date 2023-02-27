Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde afet yalanları

Türkiye yüzyılın felaketi ile karşı karşıyayken muhalefetten bir kesim acımız üzerinden algı yapmaya ve yalan haber uydurmaya devam ediyor...Önce Kahramanmaraş merkezli iki deprem ardından Hatay'da yaşanan peş peşe depremler! Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bu sırada dezenformasyon ve algı operasyonu peşinde olanlar da vardı. İşte 6 Şubat'ta Maraş'ta gerçekleşen ilk depremden itibaren ortaya saçılan yalanlar ve gerçekler...1. 23 Derece: ''Türkiye deprem acısıyla sarsılırken, Denizli'nin AKP'li Acıpayam Belediyesi depremin 9. günü Kıbrıs'a gezi düzenledi.' 21 ŞubatİDDİA:23 Derece isimli hesap ve çok sayıda muhalif medya unsuru, Türkiye deprem acısıyla sarsılırken, Denizli'nin AK Partili Acıpayam Belediyesinin depremin 9. günü Kıbrıs'a gezi düzenlediği, belediye personeli ve muhtarların kumar masasında eğlendiklerini iddia etti.GERÇEK:Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın yayımladığı açıklamaya göre muhtarların söz konusu gezisi Acıpayam Belediyesi tarafından düzenlenmemiş olup Belediye'nin herhangi bir maddi katkısı da söz konusu değildir2. Gökhan Özbek: 'Kızılay çadırları ortada yok.' 22 ŞubatİDDİA:Gökhan Özbek, Kızılay'ın deprem bölgesinde çadır kurmadığını iddia etti.GERÇEK:Kızılay ilk anda deprem bölgesine 54 bin çadır sevk etmiştir. Hali hazırda Kızılay tarafından günde 50 konteyner üretilip deprem bölgesine gönderilmektedir. Ayrıca AFAD depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturmuştur. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadır kurulumu tamamlanmıştır.3. 23 Derece: 'AKP'li Meclis Üyesi Yunus Kaya'nın müteahhitliğini yaptığı siteler 300 kişiye mezar olduktan sonra kendisi ortadan kayboldu. Bir depremzede bu konuyu Erdoğan'a sormak isteyince hızla uzaklaştırıldı!' 23 ŞubatİDDİA:23 Derece isimli hesap ve çok sayıda muhalif medya, yaptığı binalar depremde yıkılan Yunus Kaya isimli müteahhitin Ak Partili olması nedeniyle korunduğunu ileri sürdü.GERÇEK:Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon çerçevesinde 23.02.2023 Perşembe günü Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma çerçevesinde adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.' denildi.4. 'Hatay depremden hemen önce Google Haritalar'dan silindi.' 21 ŞubatİDDİA:Sosyal medyada paylaşılan gönderide, haritanın önceki ve sonraki halinin ekran görüntüsü yayımlanarak, depremden önce Google Haritalar'dan Hatay'ın isminin silindiği iddia edildi.GERÇEK:Google Haritalar'ın web sürümüne Hatay yazıldığında harita üzerinde işaretli olmadığı görülüyor. Bu konuyla ilgili Google'dan gelen açıklamaya göre harita en başından beri şu sistematikle çalışıyor: 'Hatay, Kocaeli gibi şehirler merkez ilçeleri olan yerler. Merkez ilçesi olan bu gibi şehirler, Google Maps'te İngilizcesi 'province' dediğimiz, anlamını tam olarak karşılamamakla birlikte Türkçe 'bölge' diyebileceğimiz yerler olarak kabul ediliyor. Bölgeler ise haritada işaretlenmiyor. Özetle Hatay ile ilgili herhangi bir değişiklik ya da haritadan silme söz konusu değil.'5. Ayşenur Arslan (Halk TV): 'Haluk Levent'i Ankara'dan üst düzey bir yetkili aradı ve 'Sana gelen yardımları bize yönlendir.' dedi.' 24 ŞubatİDDİA:Ayşenur Arslan Halk TV canlı yayınında, Haluk Levent'i Ankara'dan üst düzey bir yetkilinin aradığını ve 'Sana gelen yardımları bize yönlendir' dediğini iddia etti.GERÇEK:Yayına bağlanan Haluk Levent, böyle bir telefon almadığını belirterek iddiayı yalanladı.6. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: 'Elektrik dağıtım şirketleri deprem bölgelerinde yükümlülüklerini yerine getirmedi.' 19 ŞubatİDDİA: CHP'li Ahmet Akın, elektrik dağıtım şirketlerinin deprem bölgelerinde yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti.GERÇEK:ELDER'den yapılan açıklamada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren dört elektrik dağıtım şirketinde 10 bini aşkın çalışanın depremden etkilendiği belirtildi. Buna rağmen, depremin hemen ardından ülkemizin 21 bölgesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım sektörü paydaşları tarafından adeta seferberlik ilan edilmiştir. Deprem bölgesindeki 4 dağıtım şirketinde çalışan mesai arkadaşlarımız afetten etkilenmelerine rağmen ilk andan itibaren görev yerlerine koşmuş ve fedakarca çalışmalara katılmışlardır.Öte yandan, Türkiye'nin diğer illerinde faaliyet gösteren 17 elektrik dağıtım şirketi de yine daha önce hazırlanmış kriz planlarına uygun olarak bölgeye ilk günden itibaren destek sağlamışlardır. Toplamda 11 şehre mevcuttakilere ek olarak 530 donanımlı araç, 100'ü aşkın trafo, 400'ü aşkın iş makinesi, 30 vinç ve 1420 donanımlı çalışan sevk edilmiştir. Ayrıca bölgeye intikal eden destek ekiplerimiz, bölgedeki çalışma arkadaşlarına ve afetzedelerimize yük oluşturmamak adına kendi barınma, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını giderecek şekilde organize olmuşlardır.' Açıklamada, tüm bu çabalar sayesinde depremin 5'inci gününde enerjisiz trafo oranının yüzde 2'nin altına, 20 Şubat tarihinde gerçekleşen Hatay merkezli depremlere rağmen mevcut enerjisiz trafo oranının ise yüzde 0,4'e kadar düşürüldüğü kaydedildi.1. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş: 'Yıkıma başlanan binalarda hayvanlar kurtarılamadı' 22 ŞubatİDDİA:HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medyada yıkıma başlanan binalarda hayvanların kurtarılmadıklarını iddia etti.GERÇEK:Diyarbakır AFAD ekipleri, hayvanlar için itfaiye yardımıyla kurtarma çalışmaları yapıldığını açıkladı2. Fatih Altaylı: 'Adıyaman'da yıkılan otel Ak Parti İl Başkanının olduğu için yayın yasağı getirildi.' 22 ŞubatİDDİA: Fatih Altaylı, Adıyaman'da yıkılan otelin 'Ak Parti İl Başkanına ait olduğu için yayın yasağı getirildiğini' iddia etti.GERÇEK:AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in sahibi olduğu herhangi bir oteli bulunmamaktadır3. Ekşi Sözlük:'Suriyeliler İsrail kurtarma ekibini taciz etti.' 10 ŞubatİDDİA:Ekşi Sözlük sitesinde 'Suriyelilerin İsrail kurtarma ekibini taciz ettiği' iddia edildi.GERÇEK:İlgili görüntüler izlendiğinde, çocuklar için şeker dağıtıldığı ve sonrasında el sıkışarak ayrıldıkları görülmekte olup başlığın provokasyon amaçlı açıldığı anlaşılmaktadır.