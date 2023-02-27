Çavuşoğlu'ndan NATO'ya İsveç çıkışı: 'Evet' dememiz mümkün değil

Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiy'nin vetosuna akılmıştı. Terrle mücadele konusunda Madrid'de taahhütlerde bulunan İsveç'te son dönemlerde üst üste skandallar yaşanmış, olayların ardından müzakere süreci durdurulmuştu. Konuya İlişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklama geldi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil' ifadelerini kullandı.'NATO üyeliği konusunda taahhütler var.' açıklamasında bulunan Çavuşoğlu, 'Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3'lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3'üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3'üncü toplantının Brüksel'de olmasında fayda var. 9 Mart'ta düzenlecek, İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler.' dedi.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, CNBC'den Silvia Amaro'nun sorularını yanıtlamıştı. Billström, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtmişti. 'Memorandum kapsamında taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek için çalıştık. Buna Mart ayında İsveç Parlamentosu'na yeni bir yasa tasarısı sunmaya hazırlamak da dahil' dedi. Söz konusu terör yasası, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti.İsveç'te terör örgütü PKK yapılanmasına ses çıkarılmaması ve, PKK'nın İsveç'te skandal gösterileri ile gerilen ilişkiler Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ile kopma noktasına gelmiş, iki ülkenin NATO üyelik süreci için devam eden üçlü mekanizma süresiz durdurulmuştu.Yaşanan gelişmelerin ardından İsveçli Bakan, 'Ankara'yla yaşanan gerginlikler göz önüne alındığında, İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekten gerçekleşeceğine inanyor musunuz?' sorusuna, 'Elbette. Halihazırda NATO üyesi olan 30 ülkeden 28'i İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını onaylamış durumda. Bu artık bir zaman meselesi' diye cevaplamıştı.Billström ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayı sonunda süresiz olarak askıya alınan müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıklamasının da iyi bir haber olduğunu sözlerine eklemişti'Şimdi ise sıra, Türk Parlamentosu'nun NATO üyeliklerinin onay sürecini başlatmasında. Yapılması gereken doğru şeyin bu olduğuna inanıyoruz' diyen İsveçli Bakan Billström, hedeflerinin Temmuz ayındaki NATO zirvesinde üyelik hedefine ulaşmak olduğunu belirtti.Türkiye'yle birlikte Macaristan da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamadı.İsveçli bakanın bu açıklamalarından kıs süre sonra isveç İstihbaratından itiraf gelmişti. İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı.SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.Trehörning, 'Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim.' dedi.Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye 'İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var.' ifadelerini kullanmıştı.