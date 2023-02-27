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Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir

Stadyumlarda bir grup tarafından hükümeti hedef alan sloganlar atıldı. Stadyuma ailesi ile maç seyretmeye gelen birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası birçok kulüpten de açıklama geldi. Kulüpler, stadyumların siyasi yerler olmadığını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Kasapoğlu, provokasyonlara izin verilmeyeceğini vurguladı, "Spor sahaları siyaset alanları değildir." dedi.

Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Ekleme: 27.02.2023 - 12:22 Güncelleme: 27.02.2023 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Fenerbahçe-Konyaspor maçında bir grup, asrın felaketi sonrası stadyumda provokatif sloganlar attı. Siyasi nitelikli sloganlara maç seyretmeye gelen taraftarlar tezahüratlar ve ıslıklarla tepki gösterdi. Zaman zaman taraftarlar arasında tartışmalar da yaşandı. Beşiktaş-Antalyaspor maçında da bir grup taraftar bu provokatif tavrı sürdürdü. Stadyumların siyasi arenalara dönüşme tehlikesini gören kulüpler açıklamaları ile bu duruma tepki gösterdi. Bir açıklama da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, spor sahalarının siyasi arenalar olmadığını vurguladı, 'Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz.' dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: PROVOKASYONA İZİN VERMEYECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stadyumlardaki siyasi sloganlara tepki gösterdi, 'Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz.' dedi.

SPOR KULÜPLERİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELİYOR

Stadyumlarda yaşanan sloganlar sonrası Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinden açıklamalar geldi. Buna göre; Sivasspor, Ümraniyespor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor stadyumlardaki sloganların karşısında olduğunu açıkladı. 'Devletimizin yanındayız' diyen kulüpler, stadyumlarda siyaset yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.


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