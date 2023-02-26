Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 3 bin 889 bina yıkıldı

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte son durum hakkında bilgi verildi.24 BİNE YAKIN BİNA AĞIR HASARLIAçıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 899 binanın yıkıldığı, 23 bin 968 ağır hasarlı, 2 bin 247 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 372 olduğu belirtildi.23 BİN ÇADIR DAĞITILDIKentte şu ana kadar 81 binanın enkazının kaldırıldığı, 54 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, çadır kentlerde kurulan 3 bin 6 çadırda 18 bin 730, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 26 bin 340 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.Kentte ayrıca günlük 446 bin 425 porsiyon sıcak yemek verildiği kaydedildi.Açıklamada, Malatya'dan otobüslerle 36 bin 129, hava yoluyla 39 bin 286, trenle ise 12 bin 736 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.