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Elbistan'da kurulan konteyner kent, 16 bin depremzedeyi ağırlayacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da, 16 bin depremzede için kurulan konteyner kentte yaşam başladı.

Ekleme: 26.02.2023 - 01:12 Güncelleme: 26.02.2023 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından bölgede yaralar sarılıyor.

İkinci depremin yaşandığı Elbistan'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler, ilçenin birçok noktasındaki çadır kentlerde barınıyor.

Depremzedeler için konteyner kentler hazırlanıyor
AFAD, depremzedelerin konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeleri için hızla çalışma başlattı. Bu kapsamda Pınarbaşı Mahallesi'nde AFAD koordinasyonunda Hikmet Kiler Vakfınca konteyner kent kurulurken Saraykent Mahallesi'nde kurulan ikinci konteyner kentte de vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, AA muhabirine, günlük yaşamı iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Elbistan'da kurulan konteyner kent, 16 bin depremzedeyi ağırlayacak
'66 konteyneri hemen yerleştirdik, 330 konteyner daha hizmete alınacak'
Depremin yaralarını sarmak ve hayatın normale dönmesini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Vural şunları söyledi:

'Konteyner kent çalışmalarımız bu kapsamda devam etmekte. Bununla ilgili ilk etapta 66 konteyneri açarak şehit aileleri, gaziler ve hastalar gibi öncelikli gruplarımızı hemen yerleştirdik. Pazartesi itibariyle de 330 konteynerimizi Cumhuriyet ve Yunus Emer mahallerimizde hizmete alacağız.'

'Yaklaşık 16 bin vatandaşımızın konteyner kent şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılamış olacağız'
Konteyner kent alanlarının hızla açılarak vatandaşların çadırlardan buraya alınacağını vurgulayan Vural, bu kapsamda çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydetti.

Kaymakam Vural, kurulan konteyner kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanarak onlar için yaşam ve sosyal donatı alanları oluşturulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

'Elbistan Adliye Sarayı yanında belirlenen 3 bin konteynerlik alanın altyapı çalışmalarını tamamladık. Orayı da en kısa sürede vatandaşların hizmetine açacağız. Yaklaşık 16 bin vatandaşımızın konteyner kent şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Burada vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacağı temel altyapısı hazır. İçinde çamaşırhanesi, sağlık hizmetleri, oyun ve etkinlik alanları gibi alanlarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Devletin tüm kurum ve birimleriyle yaraların en kısa sürede sarılması, vatandaşlarımızın evleri yapılıncaya kadar en rahat alana taşınması için çaba gösteriyoruz.'

Konteyner esnaf çarşısı kurulacak
Vural, amaçlarının en kısa sürede ilçelerini yeniden ayağa kaldırmak olduğunu anlatarak, bu kapsamda esnaflara da destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İlçede sanayide bulunan bir çok iş yerinin açılarak hizmetlerini sürdürdüğüne işaret eden Vural, 'Konteyner iş yeri projemiz de var. Burada da yaklaşık 110 konteynerimizi beş dönümlük çarşı merkezinde kuracağız. Alt yapı çalışmaları yapılıyor. Esnafımıza burayı hizmet alanı olarak açacağız.' diye konuştu.

Kaymakam Vural, önümüzdeki günlerde konteynerlerin tamamının hizmete girmesi, esnafın büyük bölümümün iş yerlerini açmasıyla günlük yaşamın biraz daha hızlanacağını ifade etti.
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