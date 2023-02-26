  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Fahrettin Koca, Defne'de kurulan hastaneyi inceledi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu hastaneyi inceledi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ekleme: 26.02.2023 - 12:27 Güncelleme: 26.02.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fahrettin Koca, Defne'de kurulan hastaneyi inceledi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ilçesinde yapımı devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemede Bakan Koca'ya Burdur Valisi Ali Arslantaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık da eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Bakan Koca'ya hastane alanının 96 konteynerden oluşacağı, sağlık çalışanlarının barınması için ayrıca konteynerlerin kurulacağı ve 54 yataklı hastanede poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin de olacağı bilgisini verdi.

250 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor

54 yatak kapasitesine sahip ve yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan hastane için ekipler hummalı çalışma yürütüyor. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği sahra hastanesinde haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Sözleri dünya gündemine oturdu! Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi Antakya'da gördüklerini tek bir kelimeyle anlattı
İstanbulluların hayatını riske attılar! İşte muhalefetin dönüşüm ihanetini gösteren harita
Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı!
Deprem desteklerinde son dakika | 350 milyar TL'ye çıkarıldı
Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'
6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır altını çiziyor: Kentsel dönüşüm
İyi Parti'nin deprem üzerinden yapmaya çalıştığı algı başlamadan bitti
Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Bursa Nilüfer Barajı tamamen kurudu: İşte çarpıcı görüntüler! Vatandaşlara önemli çağrı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
AFAD'dan peş peşe son dakika Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
Konya'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Hasar ödemeyenin lisansı iptal!
Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor