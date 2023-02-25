Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde 105 kişi Hatay'daki 4 bloklu Rende Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasıyla hayatını kaybetti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde sitenin sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklamaya sevk edilen Rende, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 84 yaşında olması ve birçok hastalığının olması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende, yakalama kararı çıkarılmasının ardından tutuklandı.KAÇMA ŞÜPHESİ VARKarar üzerine harekete geçen Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne harekete geçerek karara itiraz etti. Savcılık, Rende hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılığın, Rende'nin eylemleriyle ilgili tespitleri de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istediği yazıda yer aldı. Yazıda, Rende'nin kaçma şüphesi olduğuna dikkat çekildi.KIZINA ANAOKULU AÇMAK İÇİN KOLONLARI KESTİRMİŞSoruşturma kapsamında ifadesi alınan şikayetçi ve tanıkların ifadelerine göre, Arif Sami Rende, kızına anaokulu açmak amacıyla öndeki 2 bloğun kolonlarında kesme işlemi gerçekleştirdi. Savcılık bu iddialarla ilgili incelemede bulundu.DİĞER 2 BLOK AYAKTASavcılık, olay yerinde yıkılan binaları tek tek inceleyerek Rende Sitesi'nde arkada bulunan 2 bloğun sapa sağlam ayakta olduğunu, Arif Sami Rende'nin kolon kesme işlemi yaptığı 2 bloğun ise yıkıldığı tespitinde bulundu.İFADESİ ORTAYA ÇIKTIÇok sayıda kişiye mezar olan bu bloklarla ilgili Rende'nin suçunun sabit olduğu, somut delillerin olduğu ancak Rende'nin sorgusunda kolon kesme eylemini kabul etmediği gibi herhangi bir pişmanlık da göstermediği, itiraz yazısında yer aldı. Şüphelinin cezaevi koşullarında hastalıklarıyla ilgili tedavisinin mümkün olduğu, gerektiğinde hastaneye sevkinin de kolaylıkla yapılabileceği hatırlatıldı. Cezaevi koşullarının Rende için uygun olup olmayacağıyla ilgili ise herhangi bir Adli Tıp Kurumu raporunun da dosyada mevcut olmadığı vurgulandı.HSK O SAVCI HAKKINDA HAREKETE GEÇMİŞTİAdalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da kolonların kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatıldı. Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.