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Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay’da 105 kişiye mezar olan 4 bloklu Rende Sitesi’nin 2 bloğunun yıkılmasıyla ilgili yaş haddi nedeniyle serbest bırakılan site sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende için harekete geçerek, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Savcılık, olay yerinde yıkılan binaları tek tek inceleyerek Rende Sitesi’nde arkada bulunan 2 bloğun sapa sağlam ayakta olduğunu, Arif Sami Rende’nin kızına anaokulu açmak için kolon kesme işlemi yaptığı 2 bloğun ise yıkıldığı tespitinde bulundu. Gelen son dakika bilgilerine göre; Rende Sitesi'nin toprak sahibi Arif Sami Rende tutuklandı.

Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Ekleme: 25.02.2023 - 00:14 Güncelleme: 25.02.2023 - 00:36 / Editör: Ozge Selin
Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde 105 kişi Hatay'daki 4 bloklu Rende Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasıyla hayatını kaybetti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde sitenin sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklamaya sevk edilen Rende, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 84 yaşında olması ve birçok hastalığının olması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende, yakalama kararı çıkarılmasının ardından tutuklandı.

Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu

KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

Karar üzerine harekete geçen Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne harekete geçerek karara itiraz etti. Savcılık, Rende hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılığın, Rende'nin eylemleriyle ilgili tespitleri de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istediği yazıda yer aldı. Yazıda, Rende'nin kaçma şüphesi olduğuna dikkat çekildi.

Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu

KIZINA ANAOKULU AÇMAK İÇİN KOLONLARI KESTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şikayetçi ve tanıkların ifadelerine göre, Arif Sami Rende, kızına anaokulu açmak amacıyla öndeki 2 bloğun kolonlarında kesme işlemi gerçekleştirdi. Savcılık bu iddialarla ilgili incelemede bulundu.

DİĞER 2 BLOK AYAKTA

Savcılık, olay yerinde yıkılan binaları tek tek inceleyerek Rende Sitesi'nde arkada bulunan 2 bloğun sapa sağlam ayakta olduğunu, Arif Sami Rende'nin kolon kesme işlemi yaptığı 2 bloğun ise yıkıldığı tespitinde bulundu.

Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çok sayıda kişiye mezar olan bu bloklarla ilgili Rende'nin suçunun sabit olduğu, somut delillerin olduğu ancak Rende'nin sorgusunda kolon kesme eylemini kabul etmediği gibi herhangi bir pişmanlık da göstermediği, itiraz yazısında yer aldı. Şüphelinin cezaevi koşullarında hastalıklarıyla ilgili tedavisinin mümkün olduğu, gerektiğinde hastaneye sevkinin de kolaylıkla yapılabileceği hatırlatıldı. Cezaevi koşullarının Rende için uygun olup olmayacağıyla ilgili ise herhangi bir Adli Tıp Kurumu raporunun da dosyada mevcut olmadığı vurgulandı.

Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu

HSK O SAVCI HAKKINDA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da kolonların kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatıldı. Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

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