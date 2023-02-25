MSB duyurdu: 2 FETÖ'cü Yunanistan sınırında yakalandı!
MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cünün yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde:
"Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde:
"Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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