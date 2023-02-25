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Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile deprem bölgesine ziyarette bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Ekleme: 25.02.2023 - 22:46 Güncelleme: 25.02.2023 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile deprem bölgesine ziyarette bulundu
Nurdağı'nda "Tek Yürek Türkiye" olarak adlandırılan meydanda kurulu tam donanımlı konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan ve Sharif, burada depremzede ailelerle görüştü.

Konteyner kentte ailesiyle kalan depremzede Süleyman Atmaca da Emine Erdoğan ve Sharif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı.

Emine Erdoğan ve Sharif, aileyle geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, Atmaca ailesi de çocuklarıyla enkazdan kurtarıldıkları anları anlattı.

Emekli öğretmen Süleyman Atmaca, deprem sonrası eşinin soba yakmak için yanında bulundurduğu çakmakla enkazı aydınlattığını ve çocuklarıyla iletişim kurduğunu belirtti.

Atmaca, o gün herkesin seferber olduğunu ifade ederek, "Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Emine Erdoğan ve Sharif, konteyner kentte kalan bir başka depremzede Hidayet Bahar ve ailesiyle de görüştü, ailenin bebeğiyle ilgilendi ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

Hidayet Bahar, "Biz toplum olarak ayağa kalkmasını biliriz. Malatya'ya yine gideceğiz kayısı yemeye. Hatay'a yine gideceğiz dondurma, künefe yemeye. Kahramanmaraş'a yine dondurma yemeye." derken, Emine Erdoğan da "Hiç endişeniz olmasın, bu dileklerinizin hepsi olacak." karşılığını verdi.

DEPREMZEDELER İÇİN KURULAN SOSYAL ALANLARI İNCELEDİLER

Öte yandan, Emine Erdoğan ile BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Nurdağı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan meydanda depremzedeler için kurulan sosyal alanlarda da incelemelerde bulundu. Erdoğan ile Sharif sosyal market, giysi ve gıda çadırlarını gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çocuklar ve depremzede kadınlarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan ile Sharif, çocukların oyunlarına da eşlik etti.

Emine Erdoğan ile Sharif, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hazırlanan çadır ve etkinlik alanlarına ziyarette bulundu.

Psikososyal destek görevlilerinin çalışmalarına ilişkin bilgi alan ve kadın kooperatifi iş atölyesindeki meslek edindirme öğretmenleriyle görüşen Emine Erdoğan ve Sharif, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim alanlarında incelemeler yaptı.

İSLAHİYE'DEKİ KONTEYNER KENTE ZİYARET

Emine Erdoğan ile Sharif, Nurdağı'ndaki ziyaretlerinin ardından İslahiye ilçesine geçti. Buradaki konteyner kentte de incelemelerde bulunan Emine Erdoğan ile Sharif, depremzedelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İslahiyeli depremzede ailelerin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan ile Sharif, çocuklarla sohbet etti, kendilerine top uzatan gençlerle voleybol oynadı.

Emine Erdoğan ve Sharif, konteyner kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzedelere sunulan hizmetler ve depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

"BİR SENE İÇİNDE KALICI EVLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, depremler dolayısıyla zor günler yaşandığını belirterek, ilçeye gelirken gördükleri manzaranın herkesi üzdüğünü söyledi.

Uzmanların bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir araya gelerek çalışacağını ifade eden Emine Erdoğan, "Bir sene içinde kalıcı evlerimizi yapacağız, Cumhurbaşkanımızın sözü var." dedi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Emine Erdoğan, "Çok zor günler geçiriyoruz. Bunları hep birlikte aşacağız. Birbirimizin elinden tutarak, birbirimize teselli olacağız. Rabbim bir daha buna benzer günleri yaşatmasın." diye konuştu.

"BİZZAT HER ŞEYİ GÖRDÜM VE ÖNERİLERİ NOT ALDIM"

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de depremzedelere taziyelerini sunmak, üzüntülerini ve dayanışma duygularını paylaşmak için geldiğini belirtti.

Yaşanan felaketi bizzat görmek için burada bulunduğunu söyleyen Sharif, "Hepinizin acısını hissediyorum. Ben de daha önce Malezya'da belediye başkanıydım. 2004'te yaşanan tsunamiden benim şehrim de etkilendi." ifadesini kullandı.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ekip arkadaşlarını yolladığını ve dün gece kendisine deprem bölgelerindeki izlenimlerine ilişkin rapor sunduklarını anlatan Sharif, "Burada da bizzat her şeyi gördüm ve önerileri not aldım. Verdiğiniz bilgileri merkeze götüreceğim, oradaki meslektaşlarımla görüşeceğim. Sadece BM Habitat nezdinde de değil bütün BM kuruluşlarında bunları tartışacağız. Sizlere en iyi şekilde nasıl bir hizmet sunabiliriz bunları tartışacağız." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgelerinde gösterdikleri dayanışma ruhu ve yürüttükleri çalışmaların da önemli olduğunu söyleyen Sharif, "Buradan sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapmak istiyorum. El ele vererek birlikte çalışmanız gerekiyor. Büyük bir takım çalışmasıyla ileriye yürüyebiliriz." dedi.

Emine Erdoğan ile Sharif'e konteyner kent ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer yetkililer eşlik etti.
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