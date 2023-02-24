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Yer Denizli: 16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle öldürdü!

Denizli’de 16 yaşındaki çocuk, ambulans şoförlüğü yapan babasını pompalı tüfek ile başına ateş ederek öldürdü. O esnada evde bulunan abla sinir krizi geçirirken, hemşire annenin nöbette olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 24.02.2023 - 11:08 Güncelleme: 24.02.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Yer Denizli: 16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle öldürdü!Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde K. G. (16) ile ambulans şoförü olan babası Hakan G. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından 16 yaşındaki çocuk, eline aldığı pompalı tüfekle babasının başına ateş etti. Saçmaların isabet etti ettiği baba kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O esnada evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

HEMŞİRE ANNE NÖBETTEYMİŞ
Ekipler ardından 16 yaşındaki çocuğu suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan olay yeri incelemenin ardından Hakan G'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren abla güçlükle sakinleştirilirken, hemşire annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan; baba ile çocuk arasında öncesinden sık sık tartışma olduğu ve çocuğun karakolda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Yer Denizli: 16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle öldürdü!
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