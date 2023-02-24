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Trabzonsporlu taraftarlar Basel'de saldırıya uğradı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Konferans Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, saldırıya uğradı. Polis, taraftarlara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Ekleme: 24.02.2023 - 12:34 Güncelleme: 24.02.2023 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Trabzonsporlu taraftarlar Basel'de saldırıya uğradıUEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 1-0'ın rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Basel ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor ise Avrupa'ya veda etti.


Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı. Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi


Taraftarlar saldırıya uğradı
İsviçre'de Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma sonrasında saldırıya uğradı. Polis, taraftarlara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Bazı taraftarlar bu müdahale sonrasında yaralandı. Yaralanan taraftarlar daha sonra sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Trabzonsporlu taraftarlar Basel'de saldırıya uğradı
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