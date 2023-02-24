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Taksim saldırısının planlayıcısı 'Halil Menci' öldürüldü

İstiklal Caddesi'deki bombalı saldırı eylemini planlayan Halil Menci, Suriye'de operasyonla öldürüldü...

Taksim saldırısının planlayıcısı 'Halil Menci' öldürüldü
Ekleme: 24.02.2023 - 10:55 Güncelleme: 24.02.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Taksim saldırısının planlayıcısı 'Halil Menci' öldürüldü
Türkiye, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin yaralarını sararken, bir yandan da terörle mücadele operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Taksim İstiklal caddesinde düzenlenen bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci'yi, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PYD/YPG'nin geçen yıl 13 Kasım'da 6 vatandaşın şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren Halil Menci'nin peşine düştü.

ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON

Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını da sağlayan Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit eden, MİT unsurları operasyon için düğmeye bastı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel operasyon ekibi tarafından büyük titizlikle takip edilen Halil Menci, 22 Şubat'ta Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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