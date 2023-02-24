Saldırı hazırlığı yapıyorlardı… Hücum yelekleriyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde faaliyet yürüten iki farklı çetenin üyelerinin birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını tespit etti.İki ayrı çetenin üyesi 30 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.30 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir Kalaşnikof, bir Uzi, 15 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, iki çelik yelek, iki hücum yeleği, 294 mermi ve 22 bin lira nakit para ele geçirildi.14 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.Diğer şüpheliler ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.