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Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren render görüntüleri ortaya çıktı. Daha verimli bir OLED ekran tasarımıyla gelecek yeni model çok daha şaşırtıcı bir pil ömrü sunacak. Ayrıca iPhone 15 Pro ile renk skalasına yenisini ekleyeceği, koyu kırmızı renginin satışa çıkacağı iddia edildi.

Ekleme: 24.02.2023 - 10:32 Güncelleme: 24.02.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak
ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı. Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren render görüntüleri ortaya çıktı.

9to5Mac tarafından, iPhone 15 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı. Buna göre, hem camda hem de metal çerçevede kavisli kenarlar ile güncellenen telefon, üç sensörün yer aldığı büyük ve kalın bir kamera tasarımı ile bizleri karşılayacak.

iPhone 15 Pro, bir LiDAR tarayıcı dahil olmak üzere yeni sensörler veya lenslerle gelecek. Böylece arka kısımdaki kamera boyutları da büyüyecek.

Telefonun yan tarafında bulunan ses ve sessize alma tuşlarında da değişiklik olacak. Sızıntılara göre bu fiziksel tuşlar, yerini kapasitif dokunmatik tuşlara bırakacak.

iPhone 15 ailesinde en dikkat çeken değişim ise şarj girişinde yaşanacak. Avrupa Birliği'nin aldığı tek tip şarj cihazı kararı, Apple'ı Lightning bağlantı noktasından USB-C‘ye geçişe zorlayacak.

Daha verimli bir OLED ekran tasarımıyla gelecek yeni model çok daha şaşırtıcı bir pil ömrü sunacak.

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak


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