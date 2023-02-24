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Fenerbahçe yolları ayırmak istiyordu! İkinci Bruma krizi

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Gustavo Henrique'yi kulübü Flamengo geri kabul etmiyor.

Ekleme: 24.02.2023 - 10:50 Güncelleme: 24.02.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe yolları ayırmak istiyordu! İkinci Bruma kriziBrezilyalı gazeteci Diogo Dantas, Flamengo'nun Gustavo Henrique için Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmadaki opsiyon maddesinden gelecek 1.4 milyon euronun peşinde olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmış, yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu. Buna göre, Brezilyalı stoper kronik bir sakatlık yaşamazsa sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini 1.4 milyon euro daha ödeyerek almak zorunda.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi ve Luan Peres'in iyileşmesinin ardından forma şansı kalmayan Henrique'yi göndermeyi amaçlıyor.

Yönetim, tecrübeli stoperi kulübü Flamengo'ya geri vermek için temaslarını sürdürüyor. Konu hakkında görüşlerini aktaran Flamengo muhabiri Diogo Dantas, Brezilya ekibinin, Gustavo Henrique'yi geri istemediğini ve mukavelede yer alan opsiyon maddesinden gelecek olan 1.4 milyon euroyu almayı planladığını söyledi.

SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA BİTİYOR

29 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.

Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Gustavo Henrique, savunmada görev yapmasına rağmen 3 gol ve 1 asistle skora 4 kez katkıda bulundu.

İKİNCİ BRUMA VAKASI

Fenerbahçe, PSV'den kiraladığı fakat yabancı sınırı nedeniyle lisans çıkaramadığı Bruma'nın da zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmış ve Portekizli oyuncu için PSV'ye 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe yolları ayırmak istiyordu! İkinci Bruma krizi
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