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Depremin vurduğu Malatya'da heyelan! Bir sokak tamamen yok oldu... İşte görüntüler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi. Doğanşehir'in Karanlıkdere mahallesine bağlı 15 haneden oluşan bir sokağın tamamen yok olduğu öğrenildi. İşte depremin ardından bu kez de heyelanla sarsılan bölgeden gelen korkutan görüntüler...

Ekleme: 24.02.2023 - 10:00 Güncelleme: 24.02.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Depremin vurduğu Malatya'da heyelan! Bir sokak tamamen yok oldu... İşte görüntülerKahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin en şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi.

Olay, dün ilçeye bağlı Karanlıkdere Mahallesi İncirli sokakta (mezra) meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 15 haneden oluşan İncirli sokağı 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde büyük hasar aldı. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede heyelan meydana geldi.

Heyelan sonrası 5 ev, araba, traktör ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın toprak altında kaldığı bildirildi.

"Evler tamamen yok olmuş"

Meydana gelen deprem ve akabinde yaşanan heyelanla birlikte bir mezranın yok olduğunu dile getiren Başkan Zelyurt, "6 Şubat'ta meydana gelen depremin en şiddetli etkilerini hissedildiği Karanlıkdere Mahallesi'ndeyiz.

Şuanda göründüğü gibi, 15 haneden oluşan incirli sokakta hiçbir ev kalmamıştır.

Tamamen yıkılmış ve toprakla birlikte aşağı doğru heyelanla birlikte kayarak yok olmuştur.

Alttaki traktörlerin, arabaların hiçbiri görünmüyor. Evler tamamen yok olmuş.

Toprak kaymış ve yol tamamen kapanmış durumda. Ayrıca bu mahallemiz, eski adıyla birçok mezradan oluşmaktadır.

Ama en şiddetli etkinin hissedildiği yer, incirli sokak. Depremin ne kadar şiddetli bir etkisinin olduğunu burada görüyoruz.

Evler, bir mezramız tamamen yok olmuş durumdadır. Burada şükrettiğimi tek bir konu var, can kaybımızın olmamasıdır" dedi.
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