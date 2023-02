Bakan Yanık Kocaeli’nde depremzedeleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'ne geldi. Bakan Yanık, ziyaretler kapsamında Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede ailelerle bir araya geldi.Ziyaretler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık'a, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcı Ekrem Çalık, KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Şahin Talus, MHP İl Başkanı Mehmet Nuri Demirbaş katıldı.'DEVLET MİLLET EL ELE YARALARI SARACAĞIZ'Depremzedeleri ziyareti sonrası yurt binası önünde açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık yaraların sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. 'Tekrar hepimize geçmiş olsun milletimizin başı sağ olsun' diyerek sözlerine başlayan Bakan Yanık, '6 Şubat bizim için gerçekten üzücü bir tarih. Aynı gün içerisinde 2 büyük ve çok yıkıcı deprem yaşadık ve devamında da sürekli olarak büyük sayılabilecek artçılarla birlikte yaklaşık 20 gündür deprem sürecini yaşıyoruz. Can kayıplarımız ve yaralılarımız var ama hızlıca devlet millet el ele bu yaralıları saracağız gidenleri geri getirme şansımız yok. Kayıpları onarma şansımız yok ama geride kalan vatandaşlarımızın ağır kayıplarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz.'PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ'Milletimiz devletimiz olarak depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Onların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ayni yardımlar ve psikososyal destek çalışmaları doğrudan bakanlığımızın sorumluluğunda. Psikososyal destek ekiplerimizde ki bir grubu bugün de Hatay'a göndereceğiz. Ekiplerimiz afet ve acil durumlarda sıfırıncı dakikada sahada. Burada da öyle oldu. Deprem bölgesinde ve depremzede vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak tahliye oldukları illerde çok yoğun bir biçimde ve kesintisiz bir biçimde pskososyal destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın akut ihtiyaçlarının tespiti ve sonrası süreçte ihtiyaç duyacakları sosyal hizmet biçimlerinin tespiti noktasında çok yakından ve doğrudan çalışıyorlar.MALZEME DESTEĞİDeprem bölgesi ve dışarıdaki yoğun noktalar dahil olmak üzere yaklaşık 7 bine yakın psikososyal personelimiz sahada. Bin 500'e yakın araçla depremzede vatandaşlarımızı psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deprem bölgesinde ayni yardımlar sorumluluğumuzda ve devam ediyor. Bugün itibariyle 86 depo ve 17 yurt dışı deposu olmak üzere ayni yardım depolarımız var. Bölgede bugün itibariyle 203 sosyal marketimiz mevcut. Vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını oradan karşılayabildikleri sosyal marketlerimiz. Buralara gelemeyen vatandaşlarımız için 5 ayrı gezici sosyal marketimiz de vatandaşlarımızın ilk eldeki ısınma battaniye gıda tüp vb bütün saf malzemeleri vatandaşlarımızın hizmetine arz ediyoruz.Tabi arkadaşlar 42 binin üzerinde can kaybımız var. 11 ili doğrudan etkileyen bir depremden ve Türkiye'nin geri kalanında depremzede vatandaşlarımızın tahliyelerini etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Asrın felaketi. Dünyada iki büyük depremin peş peşe olduğu başka bir örnek yok. Gerçekten büyük bir felaketin içinden geçiyoruz ama bizim milletimiz güçlü. Devletimiz elhamdülillah güçlü. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak noktasında elinden geleni yerine getiriyor. Hem barınma hem yerleşme, hem sağlık faaliyetlerini yerine getireceğiz.ARKADAŞLARIMIZ HATAY'A GİDECEKBu süreçten desteğini esirgemeyen vatandaşlarımız, yardımseverlerimize, uluslararası kuruluşlara dünyanın dört bir yanından arama kurtarma için gelen gönüllülere, emeği geçmiş herkese teşekkür ediyorum. Yaraları saracağız. Sarmaya başladık. İnşallah süreç içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. 23 psikososyal destek personeline değişik mesleklerden arkadaşlarımız tekrar Hatay'a gidecek. Dönüşümlü olarak bakanlığımızca görevlendiriyoruz. Burada da depremzede vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.