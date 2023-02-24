Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen altı kişi yaşamını yitirdi.İşte felaketin 19'uncu gününde bölgede yaşanan gelişmeler:22.17 AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 44 bin 218'e yükseldiğini açıkladı.20.19: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.19.57: Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı kente döndü.19.36: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.16.55: Sağlık Bakanı Koca, depremlerde hafif de olsa yaralananların tetanos aşısını ihmal etmemeleri gerektiğini bildirdi.13.00 Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı.12.45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, depremzedelere yapılacak kira yardımının 3 bin liraya çıktığını, 15 bin lira da taşınma yardımı alacaklarını belirtti. Bakan Kurum ise 'Şehirlerin merkezlerinde master planlar hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesi olacak. Esnafımız için de geçici iş yerleri kurmak için çalışıyoruz.' dedi.12.00 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, deprem bölgesindeki çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 'Toplam 13 milyar 836 milyon 6 bin 715 lirayı, 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız' ifadelerini kullandı.11.42 Adalet Bakanlığı, doğal afet bölgelerinde düzenlenen mirasçılık belgelerine ilişkin Cumhuriyet başsavcılıkları ve tüm noterlere yazı gönderdi.Yazıda, Türk Medeni Kanunu'nda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ve Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun'da mirasçılık belgesi verilmesine yönelik yer alan hükümlerin aktarıldığı yazıda, mirasçılık belgesinde, tüm kanuni mirasçıların, kendilerine düşen miras payları ile birlikte gösterilmesi gerektiği belirtildi. Mirasçılık belgesinin, kimlerin kanuni mirasçı olduğunu gösteren ve kanun, mirasçılar lehine karine oluşturan bir belge olduğuna işaret edilen yazıda, miras bırakan ile mirasçılar arasındaki bağın türü ile mirasçıların miras ehliyetinin bulunup bulunmadığı ve terekenin paylaşım oranı mirasçılık belgesi marifetiyle tevsik olduğu kaydedildi. Yazıya göre, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde bulunan veya yaşanan deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerden ayrılmak zorunda kalanlar, ülke çapındaki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterliklerden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilecek. Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun'da yer alan başvuru ve temsile ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemelerin ve talep halinde adli yardımdan yararlandırılmaya ilişkin hüküm dikkate alınacak.