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Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
Ekleme: 24.02.2023 - 09:13 Güncelleme: 24.02.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
Maraş depreminin üzerinden 19 gün geçti. Peki depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde son durum ne? İşte son dakika gelişmeler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DAKİKA

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen altı kişi yaşamını yitirdi.

İşte felaketin 19'uncu gününde bölgede yaşanan gelişmeler:

11.42 Adalet Bakanlığı, doğal afet bölgelerinde düzenlenen mirasçılık belgelerine ilişkin Cumhuriyet başsavcılıkları ve tüm noterlere yazı gönderdi.

12:00: Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.
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