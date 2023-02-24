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28 ülke, deprem bölgesinde 31 sahra hastanesi kurdu

Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin kurduğu hastanelerin ve gönderdiği malzemelerin sayısını paylaştı.

Ekleme: 24.02.2023 - 12:39 Güncelleme: 24.02.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
28 ülke, deprem bölgesinde 31 sahra hastanesi kurdu
Yurt içinde deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar gece gündüz demeden sürdürülüyor.

Çok sayıda ülke de gönderdikleri arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çeşitli malzemelerle afetzedelerin yanında durdu.

Dışişleri Bakanlığı verileri paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı.

28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu
Bakanlık, Twitter hesabından ayni yardımların yer aldığı grafikli paylaşım yaptı. Buna göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu.

Lu ana kadar 109 bin 574 çadır, 246 yaşam konteyneri ve 1500 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.

Battaniye, uyku tulumu, yatak...
Ayni yardımlar kapsamında da 1 milyon 499 bin 207 battaniye, 211 bin 839 uyku tulumu, 80 bin 824 yatak, 26 bin 622 jeneratör, 5 bin 928 ton giyecek, 3 bin 222 ton hijyen tıbbi malzemesi ve 5 bin 746 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.

Çadır üretimi devam ediyor
Öte yandan çadır üreticileri, deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor. Depremzedelerin hem barınma hem ısınma ihtiyacını acil şekilde karşılamak için "izolasyonlu çadır" üretimine hız verildi.

Vatandaşlar, yeni evleri inşa edilene kadar çadır kentlerin yanı sıra konteyner evlerde ağırlanacak.

855 konut için ilk kazma vuruldu
Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, sözleşmelerini imzaladıkları, zemin etüt çalışmalarını tamamladıkları yerlerde hemen işe koyulduklarını belirtti.
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