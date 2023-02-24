28 ülke, deprem bölgesinde 31 sahra hastanesi kurdu

Yurt içinde deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar gece gündüz demeden sürdürülüyor.Çok sayıda ülke de gönderdikleri arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çeşitli malzemelerle afetzedelerin yanında durdu.Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı.Bakanlık, Twitter hesabından ayni yardımların yer aldığı grafikli paylaşım yaptı. Buna göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu.Lu ana kadar 109 bin 574 çadır, 246 yaşam konteyneri ve 1500 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.Ayni yardımlar kapsamında da 1 milyon 499 bin 207 battaniye, 211 bin 839 uyku tulumu, 80 bin 824 yatak, 26 bin 622 jeneratör, 5 bin 928 ton giyecek, 3 bin 222 ton hijyen tıbbi malzemesi ve 5 bin 746 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.Öte yandan çadır üreticileri, deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor. Depremzedelerin hem barınma hem ısınma ihtiyacını acil şekilde karşılamak için "izolasyonlu çadır" üretimine hız verildi.Vatandaşlar, yeni evleri inşa edilene kadar çadır kentlerin yanı sıra konteyner evlerde ağırlanacak.Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.Bakan Kurum, sözleşmelerini imzaladıkları, zemin etüt çalışmalarını tamamladıkları yerlerde hemen işe koyulduklarını belirtti.