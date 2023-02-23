Kumar oynarken yakaladılar… 6 kişiye 24 bin lira ceza kesildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan altı kişiye 24 bin 330 lira idari para cezası kesildi. Adres sahibi de gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi'nde bir ikamet adresinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Altı kişinin bir masa etrafında yasa dışı kumar oynadıkları saptandı. İkamet adresinin sahibi H.K. yakalanarak gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda 489 poker pulu ve 46 adet kutu şeklinde iskambil kağıtları ele geçirildi. Adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişiye '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu' kapsamında toplamda 24 bin 330 lira idari para cezası kesildi. İkamet sahibi H.A. hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.