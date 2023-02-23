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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 11 ilde 377 bin 355 depremzedeyi misafir ettik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremlerden etkilenen 11 ilde, ilk günden bu yana 377 bin 355 afetzedenin cami ve Kur’an kurslarında konakladığını belirtti. Erbaş, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki uygun olan camilerimiz ve Kur’an kurslarımızda deprem mağduru binlerce vatandaşımızı misafir ediyoruz" dedi.

Ekleme: 23.02.2023 - 16:39 Güncelleme: 23.02.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 11 ilde 377 bin 355 depremzedeyi misafir ettik
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 30 bin 214, Gaziantep'te 100 bin 903, Adıyaman'da 1578, Hatay'da 1185, Osmaniye'de 764, Kilis'te 4 bin 479, Şanlıurfa'da 71 bin 89, Malatya'da 17 bin 459, Diyarbakır'da 42 bin 780, Adana'da 94 bin 683 ve Elazığ'da 12 bin 221 kişi olmak üzere toplam 377 bin 355 kişiyi uygun olan cami ve Kur'an kurslarında misafir ettiklerini kaydetti.

'DEPREM MAĞDURU BİNLERCE VATANDAŞIMIZI MİSAFİR EDİYORUZ'

Ali Erbaş, 'Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki uygun olan camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda deprem mağduru binlerce vatandaşımızı misafir ediyoruz' dedi.
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