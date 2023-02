Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Bakan Bozdağ açıkladı

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında deprem felaketine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, açılan soruşturmalar ve yaklaşan seçimle ilgili merak edilenleri yanıtladı.Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"TUTUKLANAN 171 KİŞİNDEN 78 TANESİ MÜTEAHHİT OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ, 64'Ü İSE YAPI SORUMLUSU"- Deprem soruşturmaları aktif olarak yürütülüyor. Bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 171 kişi tutuklama kararı verildi. 77 hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan 171 kişinden 78 tanesi müteahhit olduğunu görüyoruz. 64'ü ise yapı sorumlusu. Sorumluluğu ve imzası olan kim varsa bu soruşturmanın kapsamındadır. Yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa adalet terazisinde tartılacak ve yapılacak işlemler tereddütsüz yapılacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes milletin gözü önünde milletin yargısına hesap verecek. Kimin ne kadar sorumluluğu varsa herkes sorumluluğu kadar mesul tutulacak. Denetim yapıldıysa bu denetimler doğru mu yapılmış, beton kullanılıyorsa oranlar teknik nizama uygun mu aklımıza gelecek ne kadar soru var ise hepsi soruşturulacak."DİYARBAKIR'DA 411 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"- Kolon kesme sadece eski binalarda değil, yeni yapılan binalarda da kolon kesilmişse yine aynı. Diyarbakır'da 411 insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insanlarımızın oturdukları binaların hepsinin altında işletmeler var dükkanlar var. Elbette bunu kesenler, buna izin verenler, denetim yetkisini kullanmayalar için yasal işlem yapılacak. İmarla ilgili suçlarda cezaların affı olmaması gibi anayasal anlamda bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda vardır. Ben kendi adıma söylüyorum Anayasal bir değişiklikte fayda vardır. Delillerin toplanması konusunda büyük bir itina ve titizlikle çalışılıyor. Savcılarımız bölgede görev yapıyor. Hep defin, hem kimliklendirme hem de adli tıp işlemlerine refakat etme, delil toplanması için. 1877 kişi Adalet Bakanlığı'ndan yardımcı personel çalıştı."İMAR AFFI ÇIKARILAMAZ" DÜZENLEMESİ- Şimdi bu konularda bizim meclislerime bakarsanız, her konuda muhalefet eden partilerin bu konuda nasıl birlikte hareket ettiklerini görme imkanı var. Belki Anayasal düzeyde böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde kalıcı olabilir. 'İmar affı çıkarılamaz' düzenlemesini veya imarla ilgili suçlarda cezalar afficiyetine gidilemez bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda var. Partiler bu konuda farklı eleştiriler yapsa bu konuda kolay bir araya gelebiliyor. Böyle bir değişiklikte fayda var. Yaşadığımız bu tecrübeler de bu konuların Türkiye'nin artık gündemine gelmemesi gerektiğini gösteriyor.- Her enkazda bilirkişiler inceleme yapılıyor. Bilirkişi incelemesi yapılmadan kaldırılan bir tek enkazımız yoktur. Bu zamana kadar 659 bilirkişi bölgede faaliyette bulunduğunu ifade etmek isteriz. Türkiye'nin 81 ilinden insanlar geldi. Bilirkişi incelemeleri Diyarbakır, Adana, Urfa ve Kilis'te tamamlandı. Şu ana kadar 6167 binada bilirkişi incelemesi tamamlandı.- Can kaybı ve yaralanmaların olmadığı hasarlı binalarda resen savcılıklar devreye girmiyor. Burada vatandaşlarımızın işlem başlatması gerekiyor.- Koordinatör bir başsavcılık yok, böyle bir ihtiyaç da yok. Her ilin başsavcısı bunu koordine edecektir. Her bölgenin ilgili mahkemeleri var. Yargılama sırasında hangi mahkemelerin yargılama yapacağı belli. Burada herhangi bir koordinatör başsavcılığa ihtiyaç yok. Koordinatör ihtiyaç yok ama bölgede görev yapan savcılarımızın pek çoğu depreme muhatap olduğu için yürütmek üzere Türkiye'nin pek çok yerinden savcıyı gönüllülük esası ile görevlendirdik. Yine ihtiyaca göre görevlendireceğiz.- İmar mevzuatımızın gözden geçirilmesinde fayda var Daha caydırıcı neler yapılabilir biz Adalet Bakanlığı olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Zaman aşımı olayı da çok fazla tartışılıyor. Zaman aşımı fiilin olduğu andan itibaren başlıyor. Binaların eski olması, zaman aşımı olacağı anlamına gelmiyor çünkü başlangıç olarak depremin olduğu tarih alınıyor.- Taksirle işlenen suçlarla ilgili bir maddemiz var. Bilinçli taksirde 'kişi neticeyi istemiyor ancak, öngörüyor.- Bunları yargı tayin edecek. Bu saatten sonra yükselen cezalar geçmişe yürümez. Şu anda olası kast olduğunda ceza daha ağırlaşacak. Her binanın durumu ayrı, sorumluları ayrı. Toplu bir değerlendirme değil ayrı ayrı değerlendirmeler olacak. Denetimi yapan, ruhsata izin veren, ustası hepsine aynı kusuru vermeyebilir bilirkişi. Mahkeme de hepsini aynı derecede kusurlu görmeyebilir. Bütün bunlara mahkeme karar verecek. Mahkeme de bilirkişilerin raporlarına göre değerlendirmesini yapacak. Buna göre nihai kararı verecektir.- Cezaların caydırıcılığı esastır. Biz bu cezalarla ilgili konuyu ele alacağız. Biz hukuk devletiyiz, bunun gerekliliklerini yerine getireceğiz. Cezaların yeniden düzenlenmesi konusunda bir hazırlığımız var. Biz sadece ceza hukuku değil, imar ve diğer hukuklar bakımında da ele alacağız. Yeni cezalara ve daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Adalet Bakanlığı olarak bu hazırlıklara başladık.DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?- Seçim tartışmasının bir parçası olmak istemiyorum. Kimin nerede nasıl oy kullanacağı bizim seçim kanunlarımızda hepsi yazıyor. Bunu herkes biliyor. Bunun için yeni bir kanun düzenlemeye gerek yok. Burada yeni bir değerlendirmeye de yeni bir kanuna da gerek yok. YSK'nın aldığı kararla burada da geçerlidir.