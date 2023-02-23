CHP'nin 'AK Partililer kendilerine villa yapıyor' dediği evler hak sahiplerine teslim edildi

Üsküdar'da kentsel dönüşüm ve yenilenme kapsamında başlatılan çalışmalardan biri de Kirazlıtepe Mahallesi'ndeydi. Burada gerçekleştirilen proje kapsamında vatandaşa yeni konutlarıyla ilgili bilgi verildiği dönemde CHP'li Barış Yarkadaş 'AK Parti'lilerin vatandaşı kandırıp kendilerine villa yaptığı' iddiasında bulunmuştu. Gerçek evlerin teslimi ile ortaya çıktı.CHP'li Barış Yarkadaş'ın 2018 yılında 'AKP'liler kendileri için yapıyor' diyerek engellemeye çalıştığı Üsküdar Kirazlıtepe'deki 1497 adet kentsel dönüşüm konutunun tamamı, semtte yaşayan ve eski evini boşaltan hak sahiplerine teslim edildi.Diğer yandan CHP ve İYİ Parti'nin özellikle seçim dönemlerinde kentsel dönüşüme karşı çıkarak vatandaşı manipüle ettiği görüntüler de birbiri ardına ortaya çıkmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve birçok CHP'li ismin seçim vaadi olarak kentsel dönüşümü durdurmayı açıkladığı görüntüler tepki topladı.