Akşener'in kentsel dönüşüm projesinin iptal edildiği Tozkoparan'daki konuşması gündem oldu: Gürültü çıkardık ve durdurduk

İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi'ndeki riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. Çalışmanın durdurulması için dava üstüne dava açan CHP ve İYİ Parti, mahkemenin kentsel dönüşüm projesini durdurma kararını sevinçle karşılamıştı. O dönem Tozkoparan'a ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kentsel dönüşümü durdurmak için gürültü çıkardık ve durdurduk" demişti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkıcı depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm projeleri de bir kez daha gündeme geldi.Geçtiğimiz yıllarda Tozkoparan Mahallesi'nde deprem riski taşıyan yapıları ortadan kaldırmak için hazırlanan 'Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı'na karşı çıkan muhalifler, 'evinizin metrekaresi düşecek', 'güneş görmeyen cepheden ev verilecek', 'bunun adı rantsal dönüşüm' şeklinde iddialarla kentsel dönüşüm projesine engel olmaya çalışmıştı.CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalif kesim, projeye şiddetle karşı çıkarak dava üstüne dava açmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde devam kentsel dönüşüm çalışmalarını 'Bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm' sözleriyle eleştirirken CHP'li avukat Onur Cingil de projeye karşı çıkanların savunmasını üstlenmişti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tozkoparan kentsel dönüşüm projesine karşı çıktığı açıklamaları gündem oldu. O dönem, Güngören'de bulunan Tozkoparan Mahallesi'ne ziyarette bulunan Akşener, 'Kentsel dönüşümü durdurmak için gürültü çıkardık ve kentsel dönüşümü durdurduk' ifadelerini kullanmıştı.Akşener, 'Tozkoparan Tozkoparant olmasın' diyerek riskli yapıların ortadan kaldırılmasına karşı çıkmıştı.