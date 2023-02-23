  • USD: 18,85 - 18,89
  • EURO: 20,00 - 20,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar Sivas'ın Gürün ilçesinin de afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu
Ekleme: 23.02.2023 - 19:16 Güncelleme: 23.02.2023 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu
Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

Tatar, AFAD'da düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu anımsattı.

Bu depremlerin birçok artçı sarsıntıya neden olduğuna işaret eden Tatar, 'Bütün bu depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yaklaşık bir yılda kaydettiğimiz toplam deprem sayısını düşündüğümüzde, 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını yaklaşık 17 gün içinde kaydettik. Yani yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geldi.' dedi.

'HALEN 5'İN ÜZERİNDEKİ BÜYÜKLÜKLERDE ARTÇI SARSINTILAR YAŞAYABİLİRİZ'

Tatar, bu artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, 'Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor.' uyarısında bulundu.

Deprem bölgesindeki illerde, ağır hasarlı binalardan eşya alımının yasaklandığını hatırlatan Tatar, bu kurala mutlaka uyulması gerektiği belirtti.

Tatar, depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarların olduğunu ifade ederek, 'Bu anlamda Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğu yönünde bilgiler var. Bir yandan bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışması tamamlanan Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayata etkili afet bölgesi' olarak şu anda değerlendirilmiş durumda.' bilgisini verdi.

'KAYA DÜŞMESİ RİSKİ ALTINDA BULUNAN YERLEŞİM ALANLARI VAR'

Afet bölgelerinde depremlerin sonucunda oluşabilecek kaya düşmesi gibi risklerin de bulunduğunu dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

'Özellikle şu anda AFAD'ın teknik elemanları, bölgenin değişik kesimlerinde bu anlamda araştırmalarını ve gözlemlerini sürdürüyorlar. Bölgede değişik kesimlerde, değişik yerleşim yerleri ve köylerde özellikle kaya düşmesi riski altında bulunan yerleşim alanları var. Bu alanlar tespit edildikçe buralardan vatandaşlarımız tahliye ediliyor.'

Orhan Tatar, deprem bölgesinde inşaat halindeki binaların durumuna ilişkin izlenecek yol ve yöntemlerin İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde tanımlandığını aktararak, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak bir teknik rapor neticesinde bu tür binaların durumu netleşecek.' dedi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
Bakan Bozdağ: İmza yetkisi olan herkes sorgulanacak
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifi aşama aşama sona yaklaştı...
AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu
Bakan Kurum açıkladı: Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesine ait
Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacıları hedef alan CHP'li Özcan'a cevap: Tahriki bırakın
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Dönüştürmemiz gereken 900 bin bina var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Binalara doğal gaz geldi
Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski kontrol altında
İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar: İBB, acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
CHP'nin 'AK Partililer kendilerine villa yapıyor' dediği evler hak sahiplerine teslim edildi
Celal Şengör'ün Kılıçdaroğlu açıklaması ortaya çıktı: 'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık'
3 bakandan Adıyaman'da ortak açıklama: Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız!
Esenler ve Bayrampaşa'da iki binadaki çatlaklar korkutuyor
Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı
51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha
CHP ile ilişkisi kesilen Yaşar Okuyan ilk kez konuştu
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı: İlk konutlar TOKİ'ye komşu olacak
Türkiye'de kuraklık alarmı! Son 22 yılın en yağışsız ocak ayı yaşandı

Türkiye'de kuraklık alarmı! Son 22 yılın en yağışsız ocak ayı yaşandı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Yapay deprem mümkün mü? Uzmanlar merak edilen soruları tek tek yanıtladı! 'Megaquakes' olabilir mi?

Yapay deprem mümkün mü? Uzmanlar merak edilen soruları tek tek yanıtladı! 'Megaquakes' olabilir mi?

Eşinin korkusu 'deprem kabini' ürettirdi! 66 tona kadar dayanıyor

Eşinin korkusu 'deprem kabini' ürettirdi! 66 tona kadar dayanıyor

Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi

Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi