Hatay'da 100 kişinin öldüğü binanın 3 sorumlusu olan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 17 gün geçti...Asrın felaketinin ardından binlerce vatandaş enkaz altında kalırken 42 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.Vatandaşlar geçici olarak çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.Depremlerin ardından ortaya yeni iddialar atıldı.Kolonları kesilen, deniz kumu kullanılan inşaatlar ve kaçak katlar ekipleri harekete geçirdi.Bir diğer yandan diğer kentlerde de deprem dikkati önlemleri sıkılaştırıldı.Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Antakya ve Defne ilçelerinde ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili sorumlu müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, fenni mesul sıfatıyla kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mahallesi Gürses Sokağı'nda bulunan Prestij Asi Konutları ile ilgili sorumlulukları tespit edilen müteahhit ve statik proje müellifi H.Ç, mimari proje müellifi M.F. ile yapının denetimini yapan firma yetkilisi N.G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Öte yandan, bugüne kadar soruşturmalar doğrultusunda 65 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konulduğu aktarılan açıklamada,Gözaltına alınan 11 şüphelinin Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı, bir zanlının gözaltı sürecinin devam ettiği, 3 kişinin ise serbest bırakıldığı ifade edildi.