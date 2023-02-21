Yalan mekanizması yine devrede: Selçuk Bayraktar’a ‘Bizanslı’ çirkin iftira

Türkiye bir yandan ‘asrın felaketi'nin yaralarını sararken bir yandan da dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla da uğraşıyor.Algı operasyonlarının son hedefi ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.Bayraktar'a karşı başlatılan çirkin iftira saldırılarının adresi de Twitter oldu.Twitter'da başlatılan algı operasyonunda Bayraktar'ın “Türkiye'de öyle bir kitle var ki, Bizans görse kahpeliğinden utanır” dediği iddia edildi.Sosyal medyada hızla yayılan iftira kampanyasına karşı Baykar'dan yalanlama geldi.Baykar Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör, asılsız paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Akgüngör, bu sözlere itibar edilmemesini belirtti.