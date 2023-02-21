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Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

41 binden fazla insanın öldüğü 7.7 büyüklüğündeki depremin oluş şekline ilişkin uzmanların araştırmaları devam ederken 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremle bölge yeniden sallandı. Defne ve Samandağı merkezli depremlere ilişkin konuşan uzmanlar ise depremin artçı değil, münferit bir deprem olduğunu söyleyerek, Samandağı açıklarında denizin içinden geçen büyük bir hattın kırıldığını belirtiyor.

Ekleme: 21.02.2023 - 09:29 Güncelleme: 21.02.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Samandağ ve Defne merkezli iki sarsıntının 7.7'lik depremin artçısı olmadığını belirterek, “Son depremin olduğu alan, 2-16 km arası fayların bulunduğu Antakya grabeni doğu yakasında. Bu nedenle artçı değil. Bu deprem münferit bir depremdir. Bu alanda bulunan 12 fay üzerinde bu tür depremler aktarılan stresin ürünüdür. Bölgede orta büyüklükte deprem üretecek irili, ufaklı faylar bulunmaktadır. Ağır ve orta hasarlı bazı binalarda göçme olabilir. Hafif hasarlı binalar ise hasar görmüş olabilir. Samandağ'dan Kıbrıs'a uzanan deniz tabanı düzlük ve sığ. Tsunami olması için deniz altı heyelanı olması gerekir. 30, 40 santimlik bir kabarma dışında büyük bir tsunami söz konusu olmaz” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Şerif Barış da, “Henüz harita ve eldeki verileri incelemeden kesin yorum yapmak doğru olmaz. Ancak 7.7'lik depremin artçısı gibi bir durum da olabilir münferit deprem de olabilir. Tüm verileri inceledikten sonra deprem hakkında kesin bilgiyi paylaşacağız” diye konuştu.

ARTÇI DEĞİL DENİZ İÇİNDEKİ BÜYÜK BİR HAT KIRILDI

Deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş da depremin artçı değil, münferit bir deprem olduğunu söyleyerek, “Samandağı açıklarından denizin içinden geçen büyük bir hattın kırıldığı anlaşılıyor. Bu deprem son 7.7'lik büyük deprem yaratan fayın güney ucu ile Kıbrıs Yayı adını verdiğimiz fay zonunun kesişim noktasında oluştu. Depremin hemen devamında Doğu Anadolu Fay Zonu, Ölüdeniz Fay Zonu, Kıbrıs Yayı kavşağı yani Zaferburnu sismik boşluğu bulunmakta. Maalesef iki büyük depremin ardından 5 ve üzeri büyüklükte çok sayıda artçı ve münferit depremleri görüyoruz. Peş peşe yaşanan iki büyük deprem, beraberinde sismik boşluk olan bazı fayları tetiklemiş oldu” ifadelerini kullandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş ise, “Bu deprem gecikmeli olarak 7.7'lik büyük depremin doğrultusuna paralel artçısıdır. Yerin altındaki enerji akışı devam ediyor. Akma hali ana merkezden etrafa yayılıyor yani stres transferi oluyor. Adana, Malatya ve Adıyaman'ı da etkileyecek orta büyüklükte artçılar olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı
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