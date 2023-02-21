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Prof. Dr. Görür ve Sözbilir'den o il için kritik deprem uyarısı: Antakya fayı strese dayanamadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Öte yandan uzman isimler tarafından Maraş depreminden kaynaklı enerji transferinin Hatay'daki depremlere neden olduğu belirtildi. Deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana havzası için ise çok kritik bir uyarı geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Prof. Dr. Görür ve Sözbilir'den o il için kritik deprem uyarısı: Antakya fayı strese dayanamadı
Ekleme: 21.02.2023 - 09:25 Güncelleme: 21.02.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Prof. Dr. Görür ve Sözbilir'den o il için kritik deprem uyarısı: Antakya fayı strese dayanamadı
Türkiye asrın felaketiyle karşı karşıya. Dün akşam saatlerinde peş peşe yaşanan 2 depremin ardından gözler yeniden deprem uzmanlarına çevrildi.

HATAY'DA ÜST ÜSTE DEPREMLER

Son dakika... Hatay'da gerçekleşen üst üste depremler meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.

Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

'ANTAKYA STRESE DAYANAMADI'

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, 'İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu.

Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı.

Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik.' diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN 'ADANA' UYARISI!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş depremiyle bir enerji transferi gerçekleştiğinin altını çizdi. Görür, Adana havzası için uyarıda bulundu.

Görür şunları söyledi: Genelde bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın güneyine ve kuzeyine iki uca doğru transfer edilir. Maraş depremlerinin ardından bilimsel olarak Adana havzasına dikkat etmek lazım. Buradaki faylar kırılıp depreme neden olabilir demiştik.

HATAY BÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında biz artık daha büyük deprem beklemiyoruz. Adana'da bir hassasiyetimiz var. Maraş depremleri Malatya fayında da biraz enerji transferine neden olmuş olabilir. Dikkat etmek lazım.

Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var.

Kahramanmaraş depremi enerji transferi gerçekleştirdi ve Hatay'daki depremi tetikledi.

HAKKARİ YÖRESİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimcilerin en önemli sorunu deprem tahminidir. Tarihini tam olarak bilemiyoruz. Tahmini söyleyebiliyoruz. Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Sebebi ise Maraş depremleri Hakkari yöresini sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Bilimsel öngörü ile uyarıyorum.

ZEMİN ŞİDDETİ BÜYÜTEBİLİR

Adana havzası dediğimiz bölgede alüvyon ve genç, Adana'ya boşuna Çukurova denmiyor. Buralarda yer altı suyu içeren gevşek bir zemini var.
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