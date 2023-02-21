Hulusi Akar: Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 20 bini geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akınının olduğu iddiaları gerçek dışı. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakam 20 bini geçti."

Türkiye, 6 Şubat günü büyük felaketi yaşadı.41 bini aşkın kayıbın verildiği depremde 11 il yıkıma uğradı.Türkiye'nin yüreği kan ağlarken, provokasyonlar ve dezenformasyonlar da beraberinde geldi.Binbir iddia ortaya atılırken, bir iddia da Suriyelilere kapı açıldığı iddiası oldu.İlk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgularken, bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akını iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bakan Akar ülkemizden Suriye'ye doğru topraklarına dönen kişi sayısının 20 bini geçtiğini açıkladı.Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı;Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akınının olduğu iddiaları gerçek dışı. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakam 20 bini geçti.