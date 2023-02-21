  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,10 - 20,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay’da 6.4’lük deprem sonrası korkutan görüntü! Köprü 10 santimetre aşağıya çöktü

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaklaşık 100 metrelik bir köprü 10 santimetre aşağıya çöktü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlandı.

Ekleme: 21.02.2023 - 09:12 Güncelleme: 21.02.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Hatay’da 6.4’lük deprem sonrası korkutan görüntü! Köprü 10 santimetre aşağıya çöktüHatay'da dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çadırda kalan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıktı.

KÖPRÜ 10 SANTİMETRE AŞAĞIYA ÇÖKTÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlandı.

Hatay’da 6.4’lük deprem sonrası korkutan görüntü! Köprü 10 santimetre aşağıya çöktü

Hatay’da 6.4’lük deprem sonrası korkutan görüntü! Köprü 10 santimetre aşağıya çöktü


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Devletle hizalanmayacağım
Akkuyu Nükleer'den ‘deprem’ açıklaması
Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya
Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
Hulusi Akar: Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 20 bini geçti
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin fenomen olduğu ortaya çıktı
Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır
Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ajanslar acil koduyla geçti! Hatay'daki deprem anı dünya manşetlerinde: Bir noktaya dikkat çektiler
Prof. Dr. Görür ve Sözbilir'den o il için kritik deprem uyarısı: Antakya fayı strese dayanamadı
CHP'li başkandan skandal! Herkes can, Lütfü Savaş mal derdinde
Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Prof. Dr. Naci Görür: Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu! Söyledikleri gerçek oldu...
Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane