Hatay’da 6.4’lük deprem sonrası korkutan görüntü! Köprü 10 santimetre aşağıya çöktü
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaklaşık 100 metrelik bir köprü 10 santimetre aşağıya çöktü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlandı.
Hatay'da dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çadırda kalan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıktı.
KÖPRÜ 10 SANTİMETRE AŞAĞIYA ÇÖKTÜ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlandı.
Çadırda kalan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıktı.
KÖPRÜ 10 SANTİMETRE AŞAĞIYA ÇÖKTÜ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlandı.
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