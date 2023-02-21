Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkımlara 21 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalarla alakalı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Gaziantep’te çok sayıda binanın yıkımına yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kentte, depremde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu saptanan 45 şüpheliyi gözaltına aldı.
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