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"Evim Evindir” projesi depremzedelere kapı açmaya devam ediyor

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı ‘Evim Evindir’ projesi ile 5 bin 619 depremzede sıcak yuvalara kavuştu.

Ekleme: 21.02.2023 - 11:32 Güncelleme: 21.02.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
'Evim Evindir” projesi depremzedelere kapı açmaya devam ediyor
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın “Evim Evindir” projesi kapsamında Ankara'ya getirilen depremzedeler yeniden ev kapısından içeri girdiler. AK Parti İl Başkanlığı'nın Ankaralı hayırseverlerle kurduğu “Evim Evindir” yardım hattında 5 bin 619 depremzede sıcak yuvalara kavuştu.

Depremzedelerin sıcak yuvalara yerleştirilmesi amacıyla başlattıkları “Evim Evindir” Projesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Türkiye'nin kalbi başkentimizde herkese yetecek kadar sevgimiz sıcak ekmeğimiz, sıcak yuvamız var dedik. Evin Evindir projesiyle depremzede kardeşlerimizi bağrımıza bastık” diye konuştu.

Hayırsever Ankaralılarla yaptıkları çağrı sonrasında “Evim Evindir” projesine büyük ilgi olduğunu kaydeden Özcan depremzedelere, “Burada misafir değilsiniz. Burası sizin de eviniz.” diye seslendi. “Biliyoruz ki acılar paylaştıkça azalır, sevinçleri çoğaltıp dayanışmamızı güçlendirmek için şimdi de kardeş aile projemizde gönüllüler arası köprü kurmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Özcan, Ankaralılara “Depremzede kardeşlerimizle kardeşliği pekiştiriyoruz. Bu dayanışma halkasını büyütmek için sen de bize katıl yaralarımızı sevgi ile birlikte saralım” çağrısını yineledi.

'Evim Evindir” projesi depremzedelere kapı açmaya devam ediyor

TEDAVİLERİ YAPILIP EVLERE YERLEŞTİRİLİYORLAR

Depremzede vatandaşları Başkent Ankara'da misafir etmek için 25 ilçede yer tespitinin yapıldığını ifade eden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “‘Evim Evindir' diyerek başkentimizde kimseyi yalnız bırakmayacağız. Belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız çağrımıza son derece olumlu refleks gösterdiler. Ankara İl teşkilatı ve belediyeler ve ayrıca 10 ilde de projemiz uygulanmakta. Tüm belediyelerimiz ve ilçe başkanlıklarımızla koordineli şekilde Ankara'ya gelen depremzede vatandaşlarımızın önce hastanelerdeki tedavilerini yaptırıyoruz ardından evlerini hazır hale getiriyoruz” ifadelerine yer verdi.


DEPREMZEDE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Proje kapsamında eve yerleştirilen depremzedeler de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem projeye hem de kendilerine evlerinin kapısını açan vatandaşlara şükranlarını dile getirdiler. Ankara'da yürütülen ‘Evim Evindir' projesinden çok memnun olduklarını aktaran Dilara Bor, “Çok iyi bir proje olmuş, gerçekten üzerinde çok düşünülmüş. Ankara'nın insanları gayet iyi, evlerini bize açtılar. Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Hepsine tekrardan Allah razı olsun, bizi kendi evimizde gibi hissettiriyorlar. Yardım edenlerden Allah razı olsun, Allah ellerine taş değdirmesin. Yardımlar bir an önce ellerine ulaşıyor. Bu iyi bir haber. Birçok yardım geliyor bunun için de mutluyuz. Bu süreci inşallah beraber atlatacağız, anca beraber kanca beraber” şeklinde konuştu.

Adıyaman'dan Ankara'ya 3 çocuğu ile birlikte geldiğini aktaran Hasan Akman, “Sağolsun Devletimiz uçaklarla taşıyor insanları, Allah onlardan razı olsun. İlçe başkanımız bize kalbini açtı, bizi bu güzel şirin yuvaya yerleştirdiler. Allah bütün illerimizdeki zor durumda olan insanlara yardım etsin inşallah. Bu durumda asla ve asla kimse devletimizi eleştirmesin. Bu süreçte birlik olunsun. Başka çaremiz yok. Başka ülkemiz yok. Bütün insanlarımıza koşup hepsine yardım edelim”

'Evim Evindir” projesi depremzedelere kapı açmaya devam ediyor

“YARDIM GİTMEYEN HİÇBİR YER YOK”

Türkiye'de yardım gitmeyen hiçbir yer olmadığının altını çizen Meral Yıldırım ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elinden geleni yapıyor. Memnunuz. Yardım çok gidiyor. Elbistan'da yardım gitmeyen hiçbir yer yok. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Devlet her yere yetişmeye çalışıyor. Ben devletimden memnunum. Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz evlerimizi yapıp, bizi evlerimize yerleştirmesini istiyoruz. Millet, devlet el ele hepimiz bir olmalıyız. Halkımız da kenetleniyor”

“DEVLET MİLLET EL ELE”
Tüm milletin adeta tek vücut olduğunu söyleyen Özgen Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz bir an önce evlerimizi yapıp bizi evlerimize iyileştirmesini istiyoruz. Millet, Devlet el ele, hepimiz bir olmalıyız. Devlet şefkatli bir ana gibidir. Şu başımıza gelen büyük felaketin ancak bu kadar yanında olabilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan Allah razı olsun. Garip, yetim herkesin hamisi oldu. Böyle bir devlet başkanını Rabbim bütün devletlere nasip etsin. Biz bu noktada müteşekkiriz.”

'Evim Evindir” projesi depremzedelere kapı açmaya devam ediyor

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