Depremin vurduğu Gaziantep'te yıkılan binaların 21 sorumlusu tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte bazı binaların yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alındı.
Asrın felaketinde gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor.
16'ncı güne girilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, binlerce can yitirildi.
Yıkılan çok sayıda bina şehirleri adeta enkaza çevirdi.
Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı. Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar da gözler önüne serildi.
45 sorumlu gözaltına alındı
Depremden en çok etkilenen illerden biri de Gaziantep oldu.
Yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu belirlenen 45 kişiyi gözaltına aldı.
21 tutuklu
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan 9 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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