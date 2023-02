Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'devlet yok' diyen muhalefete sert tepki: Ahlaksızlık namussuzluk vicdansızlık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Çadırkentte vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk günden beri tüm imkanların seferber edildiği bölgelerle ilgili 'devlet yok' diyen muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, "Gören gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş. Bir tanesi 'Kızılay çadırları nerede?' diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" dedi. Ayrıca depremden etkilenen köylerde yaşayan vatandaşlara da bir müjde veren Erdoğan, "Köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bir yıl içinde 70 bin köy evi teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Çadırkentte vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Yüreğimize düşen ateşi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Maalesef acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak olarak kurtarıldı.Bilim insanları karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak nitelendirdiler.Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 13 bine yakın işi makinesi sevk ettik. Her ne kadar muhalefet 'devlet yok iktidar yok' diyorlarsa da gören gözü kör kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren askeri polisiyle jandarmasıyla herkes 11 ilde yerini almıştır. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?Şehirlerimizi bütünüyle yeniden inşa edeceğiz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Bir müjde de köylerde yaşayan var. Köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. İlk etapta Osmaniye'de 1361 konut inşa edeceğiz. 70 bin köy evi teslim edilecek.Özellikle 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası attığımız adımların ne kadar isabetli ve doğru olduğunu test etme fırsatı bulduk. Adana'da biri çıkmış biz kentsel dönüşüme karşıyız diyor. Kim bu CHP'den bir belediye başkanı. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyumamız için bunu yapmamız lazım. TOKİ vasıtaları ile yürütülen toplu konutların önemini gördük. Tek bir TOKİ konutu bile hamdolsun yıkılmadı. Çeşitli engellemelere rağmen kentsel dönüşümü yaptığımız yerlerdeki insanlarımız bize teşekkür ediyor. Bu başarıyı deprem bölgesinden başlayarak tüm ülkemize yaymayı hedefliyoruz.Söz verdiğimiz gibi deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza evlerini 1 yılda teslim edeceğiz. Zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek. Köylerimizdeki ihya çalışmalarını da kendi özgün mimarisi ile gerçekleştireceğiz. Bize 1 yıl müsaade etmelerini vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek Türkiye düşmanlığı yapanlara asla fırsat vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemelerine müsaade etmeyin. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, hiçbir insanımızı aç ve açık bırakmadıysak depremzedelerin de yanında olacağız. İhmali olan varsa hesabını sormak boynumuzun borcudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.