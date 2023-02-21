Beylikdüzü'nde 9 aracın karıştığı zincirleme kaza
D-100 karayolu Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde İETT otobüsünün de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.
Bir servis otobüsü önce İETT otobüsüne ardından 8 farklı araca çarptı.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulansla hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaza, D-100 karayolu Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.
Bir servis otobüsü önce İETT otobüsüne ardından 8 farklı araca çarptı.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulansla hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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