Bakan Koca test sonuçlarını paylaştı: İçme suyu olarak kullanmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da su güvenliği için yapılan testlerlele ilgili son durumu paylaştı.Koca aşamaları tek tek anlatarak şu ifadeleri kullandı;ÇEVRE SAĞLIĞI EKİPLERİMİZ Hatay'da su güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenmeyip ŞEBEKE SUYU verilen bölgelerden TEST için alınan numuneler Sahra Hastanesi bünyesinde kurulan Laboratuvara götürüyor. Suyun kullanıma uygunluğu bu testler sonucu tespit ediliyor.Hatay'da, depremden etkilenen ve şebeke suyu verilemeyen bölgelere ise, su, belediyeler tarafından tankerlerle taşınıyor. TANKERLERLE GETİRİLEN SUYUN klorlanması ve test edilmesi işlemleri de Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından yürütülüyor.ELİMİZDEKİ SONUÇLARA GÖRE, Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir.