Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinde hükümeti hedef alanlara tepki gösteren Bahçeli, "Kahramanmaraş depremindeki yaralar sarılmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar beyhudedir. Acımız büyüktür." dedi. Bahçeli, İstanbul depremi için uyarıda bulunarak, "İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
6.7 MİLYON RİSKLİ BİNA TESPİT EDİLDİ
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Aslında depremde mücadele amacıuyla kapsamlı çalışmalar uzun süredir gündemdedir. İlk olarak fay hatları haritası güncellenmiştir. 2018 yılında bina deprem yönetmeliği güncellenmiştir.
Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. Deprem ve doğal afetler kaçınılmaz olarak yaşanacaktır.
İSTANBUL DEPREMİ UYARISI: HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakımız olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiyemize sahip çıkarız. Kahramanmaraş depremindeki yaralar sarılmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar beyhudedir. Acımız büyüktür.
Felaketler karşısında fedakarlığın cesaretini gösterdiğimiz sürece milli varlığımızı perçinleştiririz. Her yenilgiden sonra yeniden zafere odaklanmış devletler tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.
"ŞEHİRLERİMİZİ YENİ BAŞTAN İNŞA VE İHYA EDECEĞİZ"
Zincirleme felaketlerin tarifsiz sızısı hep aynıdır. Türk milletinin kutlu yürüyüşü ne zaman çetin zorluklarla kesişse, dayanışma ve yardımlaşma her zaman imdadımıza yetişmektedir.
Her bir insanımız dos ve kardeş canlısıdır. Türk milleti tek yürektir. Şehirlerimizi yeni baştan inşa ve ihya edeceğiz. Hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Deprem felaketinde nice mucizeler yaşanmıştır.
"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAMALIDIR"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre 6.7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. Acilen eyleme geçmek lazımdır. Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Doğal afetler bundan sonra da kaçınılmaz şekilde yaşanacaktır. Dayanıklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Etkin bir denetim mekanizması ile hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.
6'LI MASAYA SERT TEPKİ
Aramızdaki ayrık otları, içimize sızmış Bizans devşirmeleri, bir kısım medya organı, yarım aydınlar, kiralık kalemler, siyasi bozguncular, böylesi bir dönemde bile insani duyarlılık göstermedi.
Acımızı ve ahımızı bilmeyenlerle ortak bir geleceği nasıl paylaşacağız? İktidarın kaybetmesi uğruna, vatanın kaybetmesine oynayanlarla nasıl yaşayacağız? İç muhalefetin utanç verici haline ne diyelim, nasıl açıklayalım?
İktidarın kaybetmesi uğruna, vatanın ve milletin kaybetmesine oynayanlarla nasıl bir arada yaşayacağız. Bugünkü felaketin siyasi koz olarak kullanılması devasa bir ayıp ve ahlak eksikliğidir.
Rahat olun biraz sabredin, Türk milleti sizin boyun ölçünüzü, kaç gram ettiğini yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız.
Bu coğrafyada yaşamanın nimeti olduğu kadar külfeti de vardır.
"NE SANDIKTAN KAÇARIZ NE DE DEMOKRASİYİ YOK SAYARIZ"
Bazı çevreler yardımlaşma ve dayanışma ruhundan rahatsız. Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız.
Zillet İttifakı paranoyadır. Kahrolsun sizin anlayışınız... Yalan söylediler, algı operasyonu yaptılar. Asker nerede dediler, kahramanlar her yerdeydi... Yalan söylediler husumet yaydılar..."
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