Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 42 bin 310'ya yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen vatandaşlar yaşamını yitirdi.17:10 Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi.16.00 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar 'Hatay'daki iki büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntı yaşandı. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu' dedi.10.20 Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.09.25 AFAD: Hatay Defne'de, 20 Şubat günü 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. 18'i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.00.35: Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananlar da iki hastanenin tedbir amaçlı tahliyesi nedeniyle kente getiriliyor.00.24: Hatay'da depremin ardından bir iş yerinde çökme meydana geldi.00.03: Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durumun olmadığını bildirdi.