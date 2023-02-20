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Malatya'da 10 bin kişinin barınacağı konteyner kente aileler yerleştiriliyor

Depremde evleri yıkılan ve hasar gören aileler için konteynerlerden oluşturulan geçici barınma merkezilerinden ilkine taşınma işlemi başladı.

Ekleme: 20.02.2023 - 13:48 Güncelleme: 20.02.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da 10 bin kişinin barınacağı konteyner kente aileler yerleştiriliyorKahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen iki depremden etkilenen illerden olan Malatya'da yıkık ve ağır hasarlı bina sayısı tespit edildi.

5 bin 578 olarak bildirilen hasarlı binanın belirlendiği kentteki depremzedeler, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirildi.

Depremzedeler yerleştiriliyor
Bir taraftan da kentin farklı noktalarında ailelerin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından daha önce kurulumu yapılan ve acil durumlar için hazırda bekletilen konteyner kent, Beydağı Geçici Barınma Merkezine dönüştürülerek, depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

10 bin kişi barınabilecek
Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Van Valiliği ekipleri ve yardımsever vatandaşların koordinesinde çalışmaların 7/24 sürdüğü bölgede, geçici barınma merkezinde kurulumlar tamamlandığında 2 bin konteyner ile yaklaşık 10 bin kişi barınacağı bildirildi.

Evlerinin yıkıldığını ve Valilik tarafından konteyner kente yerleştirildiklerini belirten depremzede Zeynep Temelli, şöyle konuştu:

'Bizleri buraya alarak, karnımızı doyurdular'
Göç İdaresi elinden geldiğince yardım ediyor. İlk günden itibaren bizleri aldılar. İkinci depremden sonra bizler buraya geldik. Sorgusuz bir şekilde bizleri buraya alarak, karnımızı doyurdular. Evimiz depremde ağır hasar aldı, içeri giremiyoruz. Evimizden bir çorap dahi alamadık. Dışarıda arabalardaydık, bizleri buraya yönlendirdiler. Allah herkesten razı olsun. Ellerinden geldiğince bizlere yardım etmeye çalışıyorlar. Bizler de insanız, her şeyi istiyoruz. Halimize çok şükür. Herkesten Allah razı olsun.
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