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Kim Jong-un'un kız kardeşinden tehdit: Bedelini ödeyecekler

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı ortak hava tatbikatı düzenleyen ABD ve Güney Kore'yi, tatbikatları durdurmamaları halinde daha fazlasının geleceğini söyleyerek tehdit etti.

Ekleme: 20.02.2023 - 16:39 Güncelleme: 20.02.2023 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Kim Jong-un'un kız kardeşinden tehdit: Bedelini ödeyeceklerKuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore'yi tehdit etti.

Kim Yo-jong, 'Pasifik Okyanusu'nu atış alanımız olarak kullanma sıklığımızı, ABD ordusunun faaliyetleri belirleyecek' dedi.

Kuzey Kore'nin daha fazla balistik füze fırlatmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, ABD ordusunun, Kore Yarımadası'ndaki tatbikatlarını tehdit olarak algılaması halinde ülkesinin denk önlemler alacağını belirtti.

Kim, 'Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek' dedi.

Kuzey Kore'nin misilleme için yeterli teknoloji ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kim, geriye kalan tek şeyin askeri gücü artırmaya odaklanmak olduğunu ifade etti.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 18 Şubat'ta, Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.

Güney Kore, dün, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesine karşılık ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.
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