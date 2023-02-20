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F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD yönetimini bize güçlü bir destek veriyor

Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. F-16 meselesinin gündemde olduğu toplantıda NATO ile F-16 satışının farklı dinamikler olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Şartlı satışa sıcak bakamayız" sözlerine yer verdi. Çavuşoğlu konuşmasının devamında "Herhangi bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile iş birliği yapmanın ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz. NATO müttefikleri olarak terör örgütleri ile mücadele etmeliyiz. NATO için 2 tane tehdit var bunlardan birincisi Rusya ikincisi terörizm" açıklamasında bulundu.

F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD yönetimini bize güçlü bir destek veriyor
Ekleme: 20.02.2023 - 10:43 Güncelleme: 20.02.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD yönetimini bize güçlü bir destek veriyor
Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Sorun ve sınamaları etkin bir biçimde yönetmek istiyoruz." sözlerine yer verdi.

F-16 AÇIKLAMASI

F-16 durumundan da bahseden Çavuşoğlu, "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin süratle tamamlanması her iki tarafın da yararınadır." sözlerine yer verdi.

KONGRE'YE NE ZAMAN BİLDİRİLECEK?

"F-16 talebi Kongre'ye ne zaman bildirilecek?" sorusuna cevap veren Blinken, "Ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek standartlarda hizmet etmesini istiyoruz. Şu anda bir yönetim olarak F-16 çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şu an için net bir şey söylemeyemem" derken Çavuşoğlu ise "Kongre'de bazı seantörlerin yazdığı mektuptan haberdarız. Biz bir taraftan çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda ABD yönetimi de kararlı duruşuna devam ederse bunu aşabileceğimize inanıyoruz. NATO meselesiyle F-16 meselesini yan yana getirerek şart koşmak doğru olmaz. Çünkü ikisi de farklı dinamikleri olan şeyler. Bu konuda Türkiye ve ABD yönetimi olarak ortak duruş sergilemek son derece önemlidir. Şartlı satışa sıcak bakamayız" sözlerine yer verdi.

F-35'LER İÇİN ÖDENEN MİKTAR

Çavuşoğlu, "F-35 konusuna gelince Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir rakam var. Bu nedenle bu paranın iadesini beklemek en doğal hakkımız. Bir an önce bunun neticeye ulaşmasında fayda var" sözlerine yer verdi.

DEPREM DURUMU

F-16 meselesiyle ilgili ABD'nin ne beklediğini soran başka bir soruya ise Bakan Çavuşoğlu, "Zor zamanda gösterilen dayanışma her zaman ilişkilere olumlu bir etki sağlar. ABD ile olan fikir ayrılıklarımız belli." dedi.

"ÖLÜMCÜL HATA"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Herhangi bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile iş birliği yapmanın ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz. NATO müttefikleri olarak terör örgütleri ile mücadele etmeliyiz. NATO için 2 tane tehdit var bunlardan birincisi Rusya ikincisi terörizm" açıklamasında bulundu.
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